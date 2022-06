Mit Ausbau galoppiert Piber in sichere Zukunft

„Ohne Piber könnte die Spanische Hofreitschule in Wien gar nicht existieren, denn von hier kommen die Stars. Auch der zukünftige Landeshauptmann wird hinter uns stehen“, stellt Klima klar. Ihr Co-Geschäftsführer Erwin Klissenbauer hatte weitere Frohbotschaften im Gepäck; er kündigte große Ausbauschritte an. So soll noch im Herbst der Spatenstich für einen riesigen Kletterpark auf 50.000 Quadratmetern am Areal des Pferdeparadieses gesetzt werden. „Wir möchten zudem unsere Gastronomie ausbauen und verbessern.“ Das Hotelprojekt nimmt auch Formen an.