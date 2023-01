Bis zu ein Meter Schnee auf Mallorca

In den niedriger gelegenen Teilen der Insel wie etwa in der Hauptstadt Palma blieb der Schnee nicht liegen. Ungemütlich und nasskalt war es aber auch dort, was die Menschen in den eher nicht so gut isolierten Häusern auch zu spüren bekommen. Das Winterwetter sollte in den nächsten Tagen noch andauern, ab Sonntag dürfte es aber wieder milder werden.