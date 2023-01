Die Haie siegten mit der Kraft der Leidenschaft

Ein Star ohne Allüren

„Dass er als Topscorer der Liga die Drecksarbeit macht, zeigt seinen super Charakter“, sagte Co-Trainer Florian Pedevilla, der in seiner aktiven Zeit der Prototyp des Kämpfers war: „Es gibt nichts Geileres, als nach so einem Spiel mit einem Eisbeutel in der Kabine zu sitzen und gemeinsam zu feiern. Ein Arbeitssieg schweißt noch mehr zusammen.“