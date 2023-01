Lakers unterliegen im Stadtderby trotz James-Gala

Nuggets gewinnen Krimi

Mit Nikola Jokic zurück auf dem Feld holten die Denver Nuggets zuvor ein 99:98 gegen die New Orleans Pelicans und festigten damit ihre Tabellenführung in der Western Conference. Der in den beiden vergangenen Jahren zum wertvollsten Spieler der Liga gewählte Serbe hatte zuvor zwei Spiele angeschlagen verpasst. Jokic kam gegen die Pelicans mit 25 Punkten, 11 Rebounds und 10 Vorlagen auf ein Triple Double.