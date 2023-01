„Oberst Schinnerl ist ein Top-Mann“

Amtsübergabe 30. März – da geht Salzburgs oberster Militär Anton Waldner in Pension. Es ist naheliegend, dass der gebürtige Osttiroler nach erfolgreicher Bundesheer-Karriere im In- wie Ausland in 19 unterschiedlichen Funktionen leise über den Ruhestand nachdenkt. Mit der Ehefrau im Wohnmobil wolle er auch auf längere Reisen gehen. Die Tochter (29), eine Professorin, der Sohn (32), ein Informatiker, stehen mit beiden Beinen im Leben.