Salzburgs Heer setzt auf Drohnenabwehr

Wie überall in Österreich hofft man auch in Salzburg auf eine satte Wehretat-Erhöhung. Unzählige Investitionen werden in den vier Kasernen für Ausrüstung und Personal fällig. Doch kaum ein Sektor wird so rasch an Bedeutung gewinnen wie die Drohnenabwehr. Salzburg hat da eine Spezialrolle.