„Bereitschaft, für Werte zu kämpfen, verkümmert“

Der gebürtige Osttiroler Anton Waldner tritt als oberster Militär Salzburgs am 30. März ab in den Ruhestand. Mit der „Krone“ sprach der Brigadier über sein Erbe, Panzer für die Ukraine und seine Wünsche an die Politik. Die Tatsache, dass in Österreich und Deutschland europaweit die geringste Bereitschaft vorhanden ist, zur Waffe zu greifen, spiegle sich in der herabgesetzten Verteidigungsfähigkeit wider.