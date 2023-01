Elektronikgeräte von Baustellen gestohlen

Die dreisten Verbrecher verübten ihre Diebestour auf einer Baustelle in Frastanz-Felsenau an der L190 und auf der Hochwasserschutzbaustelle an der Ill entlang der A14 auf Höhe Satteins bis Schlins in Fahrtrichtung Tirol. Diese dürften sie bereits vorher ausgespäht haben und dann am arbeitsfreien Wochenende unbemerkt über den Rastplatz Schlins zugefahren sein.