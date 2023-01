3,5 Mio. Schachteln Zigaretten beschlagnahmt

In Spanien hat die Polizei in Zusammenarbeit mit Europol ein Netzwerk zerschlagen, das Flüchtlinge aus der Ukraine in illegalen Zigarettenfabriken ausbeutete und große Mengen Tabak schmuggelte. Die Fahnder konnten bei Razzien in mehreren Städten mehr als 3,5 Millionen Schachtel Zigaretten beschlagnahmen.