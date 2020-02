Spanien: Polizei hob illegale Zigarettenfabrik aus

Ebenfalls am Donnerstag berichtete die italienische Polizei von der Zerschlagung einer illegalen Zigarettenfabrik mit „Niederlassungen“ an drei verschiedenen Orten in der Nähe von Neapel. Bei einem Einsatz entdeckte man vier Tonnen gefälschter Markenzigaretten, fünf Tonnen Tabak und Tausende Etiketten. Acht in dem Werk arbeitende Moldauer wurden festgenommen.