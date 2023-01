Gemeinsam statt einsam: Weg von der Zigarette

20 Prozent der Österreicher greifen regelmäßig zum Glimmstängel. Allein in Tirol sind das in Summe rund 120.000 Frauen und Männer. Viele möchten aufhören. Doch einfach ist das nicht. Im Team ist die Erfolgsquote deutlich höher. Warum das so ist und was beim Weg aus der Sucht hilft.