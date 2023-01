2,3 Mio. Marillenkerne vor Verschwendung gerettet!

Das sind mal wirklich gute Nachrichten: Gemeinsam mit Billa hat das Startup Wunderkern aus Niederösterreich in den letzten Monaten insgesamt 2,3 Millionen Marillenkerne vor der Verschwendung gerettet und so einen wichtigen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit geleistet. Das Unternehmen aus der Wachau freut sich deshalb umso mehr, dass die weltweit erste Milchalternative aus Obstkernen - wir berichteten - ab sofort flächendeckend in den Filialen der Supermarkt-Kette erhältlich ist.