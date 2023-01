Verlorener Skistock löste Rettungseinsatz aus

Ein zehn- und ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Villach-Land machten sich am Sonntag auf die Suche nach einem Skistock, den der Papa der beiden zuvor vom Lift aus verloren hatte. Bei der Suche begaben sich die beiden in unwegsames Gelände und kamen weder vor noch zurück. Eines der Kinder hielt sich am Baum fest. Der zweite schaffte laut Einsatzkräfte den Aufstieg über einen Felsen und brachte sich so in Sicherheit.