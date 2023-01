Aus dem Winter-Wunderland wurde ein echter Gatsch

Daniel Hemetsbergers Start hing am seidenen Faden. Am Freitag war der Mann mit vier Kreuzbandrissen in der Traverse in Rücklage gekommen, das rechte Knie war beleidigt, schmerzte die ganze Nacht. „Die Linkskurve nach der Mausefalle war der Test. Das Knie hat gehalten. Aber das vollste Risiko war’s nicht.“ Und für Julian Schütter war das ganze Wochenende gebraucht. Am Freitag mit 12 Hundertstel Rückstand abgewunken, am Samstag gestützt - Kreuzbandriss! Ein voller Gatsch.