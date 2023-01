Zwei Schwerverletzte nach Skiunfällen in Serfaus

Mit hoher Geschwindigkeit gestürzt

Gegen 11.00 Uhr am Samstag kam ein 47-jähriger Österreicher mit seinen Alpinski im organisierten Skiraum in Serfaus mit hoher Geschwindigkeit ohne Fremdverschulden zu Sturz. Er wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mit dem Notarzthubschrauber „Martin 8“ in die Klinik nach Innsbruck überstellt. Er erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen.