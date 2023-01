Kamera heimlich am Gemeindeklo installiert

Adelheid Kastner: Frau Kastner, was treibt einen Voyeur an, der Kameras auf Toiletten installiert und damit heimlich Menschen filmt und so in ihre Intimsphäre eindringt?

Krone: Das ist natürlich eine Form der Macht. Ganz unter dem Motto: Ich weiß etwas, was du nicht weißt. Damit fühlt sich der Täter natürlich überlegen, hat Macht über seine Opfer.