Die besten Baby-Phones mit Kamera

Dieser Wi-Fi-abhängige Monitor stellt eine Verbindung zu einer App her, mit der Sie Ihr Baby sehen können, auch, wenn Sie nicht zu Hause sind. Es speichert auch Videos, verfolgt den Schlaf Ihres Babys und spielt - was entscheidend ist - im Audio-Feed der Kamera können Sie mithören, was im Kinderzimmer passiert, während Sie andere Funktionen Ihres Telefons verwenden.

614,28€

