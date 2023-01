Drohender Handelskrieg und andere Schattenseiten

Mit einem knapp 400 Milliarden schweren Investitionsprogramm für das Klima bringt US-Präsident Joe Biden Europa gewaltig in Bedrängnis. Hinter dem harmlos klingenden „Inflation Reduction Act“ verbergen sich Zuschüsse, Steuergutschriften und Darlehen, die, so warnen Expertinnen und Experten, die europäische Wirtschaft gefährden und den Wettbewerb verzerren. Befürchtet werden etwa massive Nachteile für die EU-Autoindustrie, europäische Firmen werden gegenüber der US-Konkurrenz benachteiligt, Produktionsverlagerungen und Jobverluste seien die Folge, so die Kommission in Brüssel.