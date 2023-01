Höhe des Mindestlohns sorgt wieder für Diskussion

55 Ortschefs betroffen

Das habe aber auch zur Folge, dass der Nettobezug teilweise nahe dem liege, was so mancher Ortschef für sein Amt bekomme, meint FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz. „Nimmt man das Burgenland her, verdienen somit Bürgermeister von 55 Gemeinden weniger oder annähernd gleich viel wie Reinigungskräfte und Bedienstete“, sagt Tschürtz. Betroffen seien vor allem die Ortschefs von kleineren Gemeinden, da die Abgeltung nach Einwohnern gestaffelt ist. „Ohne die Wichtigkeit einer Berufstätigkeit schmälern zu wollen, ist die Verantwortung in den einzelnen Berufen eine unterschiedliche. Das Amt des Bürgermeisters ist verantwortungsvoll und mit rechtlichen Risiken verbunden“, ortet der Freiheitliche ein gewisses Ungleichgewicht.