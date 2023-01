Lichtmasten für die Planai kamen per Helikopter

Reger Flugverkehr auf der Planai. Per Helikopter wurden zehn Lichtmasten auf den Berg geflogen. Denn heuer erlebt Schladming das spektakuläre Nightrace bekanntlich im Doppelpack. Nach dem Slalom am Dienstag, geht Mittwochabend auch beim Riesentorlauf das Flutlicht an. Und für diese Weltpremiere muss die dann um rund 300 Meter längere Strecke natürlich auch perfekt ausgeleuchtet werden.