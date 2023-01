Kater „Franz“ in Wiener U-Bahn-Station entlaufen

Verschwunden in der Dunkelheit des Tunnels

Einer Wienerin ist leider genau das passiert. Sie war am Stefanitag mit ihren beiden Samtpfoten am Weg nach Hause. Da sie Weihnachten bei den Eltern verbrachte, hatte sie auch noch jede Menge Gepäck dabei. An sich kein Problem - allerdings kam es in der U-Bahn-Station Westbahnhof zum Unglück: Auf der Rolltreppe öffnete sich die Tür der Katzentransportbox. Einer der beiden Samtpfoten entkam, lief direkt auf die Gleise der U6 und entschwand in die Finsternis, Richtung Station Gumpendorferstraße.