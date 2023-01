Channing Tatum will Neuauflage von „Ghost“ drehen

Ehe-Aus mit Dewan traf Tatum hart

Wenn es um seine eigenen Romanzen geht, gibt Tatum zu, dass er mit der Liebe seine Probleme hat. Nach seiner Scheidung von Jenna Dewan ist er sich nicht sicher, ob er noch einmal heiraten würde: „Beziehungen sind wirklich hart für mich, obwohl ich an Monogamie glaube.“ Sein größtes Problem ist die Angst, dass eine Partnerschaft in die Brüche gehen könnte: „Im Geschäftsleben fürchte ich mich gar nicht davor, dass etwas zerstört werden könnte. Aber wenn es um Dinge des Herzens geht, um Menschen, die ich liebe … da habe ich echt Schwierigkeiten. Am Ende versuche ich immer, zu viel zu machen.“