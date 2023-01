Prominente Unterstützer für Johanna Mikl-Leitner

Wichtige Akzente gesetzt, um Niederösterreich zu stärken

Sprenger erinnerte am Dienstag auch daran, dass in den letzten Jahren wichtige Akzente gesetzt wurden, um Kreativität, Innovationskraft und Ideenreichtum in Niederösterreich zu stärken. Das biete im ganzen Land viele Chancen - sowohl wirtschaftlich als auch hinsichtlich der Lebensqualität. Denn Kulturbetriebe in Niederösterreich erwirtschaften rund 1,1 Milliarden Euro an Wertschöpfung und sichern rund 25.000 Arbeitsplätze, so die Schauspielerin. Darüber hinaus finde hier nicht nur Hochkultur und moderne Kunst ihren Platz, sondern gerade Tradition und Brauchtum machen den Charme des Kulturlandes Niederösterreich aus.