Italienischer Mafiaboss Denaro ist schwer krank

Mit der Behandlung soll er auch als Häftling weitermachen. In der Strafanstalt der Abruzzen-Stadt L‘Aquila, in der sich der Mafiaboss derzeit befindet, wird ein Zimmer eingerichtet, in dem er die Chemotherapie fortsetzen kann. Der Boss war am Montag in der Privatklinik „La Maddalena“ festgenommen und mit einem Militärflugzeug von Palermo nach Pescara geflogen worden. Von hier aus führten ihn Sicherheitskräfte zum Hochsicherheitsgefängnis in L‘Aquila. In einer ungefähr zehn Quadratmeter großen Zelle wird er rund um die Uhr bewacht.