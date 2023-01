Migrationshintergrund: Schüler gut integriert

„Es gibt also Integrationserfolge bei der Mehrheit“, so Bacher. Gleichzeitig wisse man aber aus nationalen und internationalen Bildungsstudien, dass es in dieser Gruppe immer noch sehr viele Risikoschüler gebe. Außerdem würden Jugendliche mit Migrationshintergrund zwar lange im österreichischen Schulsystem verweilen, ihre Bildungskarriere aber auch häufiger abbrechen oder, weil sie den Lernanforderungen nicht gewachsen sind, in einer „Abwärtskarriere“ in Schulformen mit einem niedrigeren Abschluss wechseln müssen.