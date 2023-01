Blau-Weiß Linz holt Peschek als Geschäftsführer!

Wie von BW-Linz Vorstand Sargon Mikhaeel am Dienstagabend bestätigt wurde, wurde Ex-Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek in der Vorstandssitzung einstimmig zum neuen Geschäftsführer von Blau-Weiß Linz bestellt. Er wird sein Amt am 1. Februar antreten.