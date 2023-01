Vegetarier mit Biss: So tickt Gmundens Final-Held!

Obwohl er schon seit Jahren ein Leistungsträger ist, stand Toni Blazan oft im Schatten seiner Mitspieler. Vor allem in wichtigen Spielen stahlen ihm Ex-Schwan Enis Murati und Co. immer wieder die Show. Ehe der 30-Jährige am Sonntag im Cup-Finale endlich seinen großen Auftritt hatte und mit einer Galavorstellung Gmunden zum 73:67 gegen Graz, dem ersten Cup-Titel seit 2012 führte. Erstmals in seiner Karriere gab’s dafür die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler!