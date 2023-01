Måneskin: Italienische Retter des Rock ‘n‘ Roll

In wenigen Tagen entscheidet sich zudem, ob man den diesjährigen Grammy als „Best New Artist“ abstaubt. Dazwischen lagen auch noch zwei gefeierte Auftritte beim Nova Rock Encore 2021 und dem Nova Rock 2022, die für Ende April avisierte Headliner-Show in der Wiener Stadthalle ist seit Monaten restlos ausverkauft. Es scheint, als hätten Måneskin den Heiligen Gral der Popkultur gefunden - nämlich die Antwort auf die seit Jahren offene Frage: „Wer rettet eigentlich den Rock ’n’ Roll?“