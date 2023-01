Hartberger Traditionsbetrieb baut auf Zukunft

Nachhaltigkeit hoch im Kurs

„Durch unsere Fotovoltaikanlage decken wir 35 Prozent des eigenen Strombedarfs“, sagt Andreas Halwachs, der mit Bruder Stefan das Unternehmen leitet. In Zukunft soll Nachhaltigkeit noch weiter in den Fokus rücken - in beiden Geschäftsbereichen. „Wir wollen Produkte mit Zukunftstechnologie bauen und damit etwa in der Wasserstofftechnik Fuß fassen.“