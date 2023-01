Abtreibungsgegner machen mobil: Demos in Innsbruck

Tiroler ÖVP legte sich bisher immer quer

Seit bald 50 Jahren gibt es das Gesetz der Fristenregelung in Österreich. Doch jede Forderung nach mehr Anlaufstellen für Schwangere in Not wurde seither von der ÖVP in Tirol abgeschmettert. Hageles Position ist vor diesem Hintergrund durchaus bemerkenswert. Sie spricht davon, dass der Eingriff „im niedergelassenen Bereich oder an einer öffentlichen Einrichtung möglich sein soll“.