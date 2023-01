Bei Holzarbeiten von Motorsäge im Gesicht verletzt

Schwerer Unfall bei Holzarbeiten am Samstagnachmittag in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel)! Ein Einheimischer (62) wollte gerade einen Stamm zerteilen, als er die Kontrolle über seine Motorsäge verlor und sich im Gesicht verletzte. Der Mann musste ins Krankenhaus geflogen werden.