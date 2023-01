Eine Runde weiter! Jaguars drehen Spiel nach 0:27

Weniger dramatisch verlief die Partie in Santa Clara. Knapp drei Viertel lang hielten die Seahawks mit den 49ers gut mit, bevor die Gäste aus Seattle einbrachen. San Franciscos 23-jährige Quarterback-Überraschung Brock Purdy blieb im ersten Play-off-Spiel seiner Karriere ohne große Fehler, warf stattdessen drei Touchdown-Pässe und lief einmal selber in die Endzone des Gegners. Die starke 49ers-Defense nahm Seattle zudem zweimal den Ball ab. „Wenn unser Angriff und unsere Verteidigung ihr Ding machen, sind wir nur schwer zu bezwingen“, sagte „Rookie“ Purdy zu ESPN. Die Gegner in der zweiten Play-off-Runde werden erst am Sonntag bzw. Montag ermittelt.