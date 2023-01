Serie von Skiunfällen fordert fünf Verletzte

Skifahrerin verfehlte Sessellift

Auf der Schartenalm, Gemeinde Radenthein, wurde eine 63-jährige Skifahrerin aus dem Bezirk Spittal an der Drau beim Einsteigen in einen 4er-Sessellift in die dortige Mulde am Ende des Einstiegbereichs gestoßen, weil die Frau nicht ordnungsgemäß Platz nehmen konnte und das trotz sofortig eingeleitetem Notstopps. Die 63-Jährige wurde vom Pistenrettungsdienst erstversort und anschließend vom Rettungshubschrauber ins LKH Villach geflogen. Weitere Erhebungen zum Unfall laufen.