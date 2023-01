Ballone tanzten in Filzmoos zum Takt der Musik

Im Jahr 1979 mit nur einer Handvoll Ballonen gestartet, schweben in den kommenden beiden Wochen 70 Ballonteams am Dachstein und der Bischofsmütze vorbei. Mit dabei auch ein Heißluftballon-Team aus Dubai, das sich auf den langen Weg in den Pongau, ins Mekka der Ballone, gemacht hat.