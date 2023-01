Kiew: EU-Beitritt in weniger als zwei Jahren

Manche Länder wie Albanien sind bereits seit 2014 Beitrittskandidaten. Angesichts dessen ist die Regierung in Kiew zuversichtlich, wenn sie von weniger als zwei Jahren ausgeht. Schmyhal äußerte sich mit Blick auf den bevorstehenden EU-Gipfel am 3. Februar in Kiew, zu dem unter anderem EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident Charles Michel und zehn EU-Kommissarinnen und EU-Kommissare erwartet werden.