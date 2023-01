358 Prozent teurer: Kostenfalle im Supermarkt

Aufmerksamen Kundinnen und Kunden ist es bereits aufgefallen: In den Obstregalen mehrerer Supermärkte werden seit Kurzem kleine Packungen Snack- oder Jausen-Karotten angeboten. Ein verlockendes Angebot, wenn man in der Mittagspause eine gesunde Kleinigkeit möchte oder vermeiden will, einen halben Kilo Karotten zu kaufen. Vor allem, wer alleine wohnt und Lebensmittelabfälle vermeiden möchte, greift gerne zur kleineren Packung.