Royals sauer: Harry bei Krönung nicht willkommen

Mitte der Woche hieß es, dass König Charles trotz der pikanten Enthüllungen, die Prinz Harry nicht nur in seinen Memoiren „Spare“, sondern in den letzten Tagen auch in mehreren TV-Interviews gemacht hatte, zu seiner Krönung im Mai in die Westminster Abbey einladen möchte. Es sei als ein „Friedensangebot“ gedacht, so Adelsexpertin Katie Nicholl.