Das unwichtige Wadl haut Sturm-Kapitän nicht um

Autsch! Beim Trainingsstart vergangenen Freitag war Stefan Hierländer noch quietschfidel, wünschte allen ein gutes neues Jahr. Doch jetzt gab es für den Sturm-Kapitän einen Dämpfer: Muskelfaserriss in der linken Wade! „Die ist eh nicht so wichtig“, hat der Mittelfeld-Allrounder seinen Humor nicht verloren. „Aber im Ernst: Ist natürlich bitter, gerade in der Vorbereitungszeit. Du hast viel vor und dann wirft dich so was zurück. Aber zum Glück ist es nur ein kleiner Riss.“