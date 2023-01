Raumplanung: Bund legt nun erneut Veto ein

Das Land wiederum konnte diese „fadenscheinigen Begründungen“ nicht nachvollziehen. „Mit seiner Blockade verhindert der Bund, dass wir jene Menschen, die von der enormen Teuerung am stärksten betroffen sind, durch gezielte Förderungen entlasten können“, so Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Die Erhöhung der Abgaben sollte deshalb in den Sozial- und Klimafonds fließen.