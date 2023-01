Golden Globes: Die schönsten Roben der Stars

Bauchfrei im Trend

Shootingstar Jenna Ortega setzte wie auch Lily James auf Cut-outs. Die „Wednesday“-Darstellerin kam zur Preisverleihung in Beverly Hills in einer elfenhaften Robe von Gucci, unter der sie ihre Bauchmuskeln hervorblitzen ließ. Auf einen nackten Bauch setzte auch Anya Taylor-Joy, die in einem Ensemble aus schmalem, langen Rock und Crop-Top von Dior in Gelb über den Red Carpet schritt.