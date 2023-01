Früherer griechischer König Konstantin gestorben

Griechenlands Ex-König Konstantin II. ist am Dienstag im Alter von 82 Jahren gestorben. Dies berichteten am Abend übereinstimmend der staatliche Rundfunk und die staatliche Nachrichtenagentur. Der Gesundheitszustand des Ex-Monarchen hatte sich in den vergangenen Tagen nach einem Hirnschlag verschlechtert. Er soll Regierungskreisen zufolge in einem Wald des ehemaligen Sommerpalastes seiner Familie im Norden Athens beerdigt werden.