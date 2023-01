Fellers „Sack“-Sager: „Kein Problem mit Hirscher“

ÖSV-Ass Manuel Feller äußerte sich am Montag bei „Sport und Talk“ auf Servus TV über Ex-Star Marcel Hirscher und sprach wieder mal Klartext. „Nicht Marcel geht mir am Sack, sondern eure Fragen gehen mir am Sack“, schoss der Tiroler in Richtung Medienlandschaft und wiederholte damit eine Aussage vom Saisonstart. Er habe jedoch „kein Problem“ mit Hirscher.