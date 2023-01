Innerbraz hat die wenigsten Autos im Land

Aussagekräftiger ist das Ranking der 15 größten Orte in Vorarlberg. Spitzenreiter ist hier die Landeshauptstadt Bregenz mit nur 481 Autos pro 1000 Einwohner. An zweiter Stelle liegt Bludenz. In der Alpenstadt sind mit 481 Pkw noch immer weniger als halb so viele Pkw wie Einwohner verzeichnet. Hohenems folgt auf dem dritten Platz mit 519 Autos pro 1000 Einwohner.