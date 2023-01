Steirische Top-Firmen auf „Liste der Schande“

Prominent besetzte Liste

Die renommierte US-Uni Yale wollte es genauer wissen und hat eine Liste erstellt, welche Unternehmen noch in Russland Geschäfte machen und welche dem Land nach Beginn des Kriegs den Rücken gekehrt haben. Erst am Montag wurde die online abrufbare Liste aktualisiert - und noch immer befinden sich auf dieser „Hall of Shame“, wie das Verzeichnis von internationalen Medien genannt wird, einige prominente heimische Unternehmen. Neben Agrana, Fischer, Red Bull oder Wienerberger wird etwa auch die Grazer AVL List angeführt.