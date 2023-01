Russland fliegt Angriffe mit Tarnkappen-Kampfjets

„Risikoscheues Vorgehen“

Das sei „symptomatisch für Russlands weiterhin risikoscheues Vorgehen beim Einsatz seiner Luftwaffe im Krieg“, so die Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums. Moskau will so offenbar vermeiden, dass die Tarnkappenjets vom Himmel geholt werden können, wodurch sensible Technologie preisgegeben werden könnte. Zudem wäre es mit einem Imageverlust und geringeren Exportchancen verbunden.