Zu wenig Platz auf Wiener Gehsteigen

Ein Drittel aller Gehsteige in der Stadt sind viel zu schmal. Das hat eine Erhebung des VCÖ ergeben. 38 Prozent der Fußgängerwege sind demnach schmäler als die offiziellen Planungsrichtlinien als Mindestbreite (zwei Meter) vorgeben. In Liesing waren es sogar 63 Prozent und in Hietzing 59 Prozent, so die Mobilitätsorganisation. Hinzu kommen in den Gehsteig hineinragende Fahrzeuge, die den wenigen Platz noch mehr einengen. Dabei ist das seit Oktober 2022 in der Straßenverkehrsordnung (StVO) im Paragraph 23, Absatz 1, ganz klar geregelt: ein Hineinragen von Fahrzeugen ist nicht erlaubt.