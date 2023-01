Tausende Delfine durch Ukraine-Krieg getötet

Es ist aber vor allem der Funkverkehr in den Tiefen des Binnengewässers, der ausgerechnet bei den sanftesten Meeressäugern, den Delfinen und Tümmlern, ein Massensterben ausgelöst hat. Beinahe täglich werden die Kadaver der qualvoll verendeten Opfer an der ukrainischen Küste und auf der besetzten Krim-Halbinsel angespült. Ursache der Umweltkatastrophe: Die akustische Störung durch diese militärisch-sonaren Aktivitäten bringt den sensiblen Orientierungssinn der Tiere so sehr durcheinander, dass sie in Panik geraten und schließlich verenden.