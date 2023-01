Der „geheime“ Baumeister des Wiener Parlaments

Erstaunlich: Über Rumpf, ein kaiserlich geehrter Stadtbaumeister, der an etwa jedem dritten Prunkbau an der Ringstraße mitgewirkt hat – war bisher wenig bekannt. Nun hat sein Urenkel, der Wiener Künstler Johann Rumpf, das Leben seines Ahns akribisch aufgerollt. „Als Kind hat mir meine Mutter erzählt, dass mein Urgroßvater ein ganz wichtiger Mann in Wien gewesen ist, doch ich fand kaum Spuren von ihm“, so der Maler und Bildhauer. Acht Jahre lang wühlte er sich durch Aktenberge in Österreich und Deutschland, ließ vergilbte Dokumente in Kurrentschrift übersetzen. Und wurde fündig.