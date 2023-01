Den Pflegebonus für Angehörige verbessern!

Pflegestufe 4 ist nicht passend

Zweitens sei die Pflegestufe 4 als Untergrenze für den Bonus nicht wirklich passend: „Die meisten in Stufe 4 sind im Heim und die Stufe 3 ist die, die daheim in der Pflegearbeit am intensivsten ist. Und die Grenze dazwischen ist schwimmend.“ Daher schlägt Pühringer einen gestaffelten Bonus auch schon bei Stufe 3 vor. Die meisten der insgesamt rund 460.000 Bezieher von Pflegegeld in Österreich beziehen Pflegegeld der Stufen 1 bis 3.