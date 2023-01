Junger Floriani (13) wurde zum Lebensretter

Retter in der Not mit nur 13 Jahren

Nach dem Anruf weckte er mit seinem Bruder die restliche Familie und brachte sich mit ihr in Sicherheit. Wenig später war auch schon die Feuerwehr da und löschte den Zimmerbrand. „Michael hat gezeigt, dass die Feuerwehren praxisnah und kompetent ausbilden“, so Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber.